В Иркутске подростки с игрушечным пистолетом пытались ограбить магазин

В Иркутске задержали двух подростков, которые пытались ограбить ювелирный магазин, используя игрушечный пистолет.

Инцидент произошёл накануне вечером. Двое юношей 15 и 16 лет зашли в ювелирный магазин и стали угрожать продавцу пистолетом. Один из парней выкрикнул, что это ограбление.

В итоге юных грабителей задержал охранник салона, после чего передал их полицейским.

Как сообщает портал bst.bratsk.ru, в настоящее время оперативники проводят расследование.