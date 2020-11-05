В Иркутске задержали двух подростков, которые пытались ограбить ювелирный магазин, используя игрушечный пистолет.
Инцидент произошёл накануне вечером. Двое юношей 15 и 16 лет зашли в ювелирный магазин и стали угрожать продавцу пистолетом. Один из парней выкрикнул, что это ограбление.
В итоге юных грабителей задержал охранник салона, после чего передал их полицейским.
Как сообщает портал bst.bratsk.ru, в настоящее время оперативники проводят расследование.
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