В Барнауле врач-реаниматолог умер от коронавируса на рабочем месте. От него скрывали результаты теста на COVID-19.
Как сообщает портал evo-rus.com, медик городской больницы №10 Юрий Кочетов скончался прямо на рабочем месте. У доктора проявлялись признаки заболевания коронавирусной инфекцией, и он сдал необходимый тест. Однако результаты теста ему не сообщали, а руководство медучреждения не отпускало врача на больничный, аргументируя это тем, что в больнице нет другого реаниматолога. Когда Кочетову стало совсем плохо, его всё же отпустили домой, но было уже поздно.
Издание сообщает, что тест на COVID-19 у врача сразу был положительный, однако руководство это скрывало.
В настоящее время родственники Кочетова и депутаты подали запрос в прокуратуру по факту смерти доктора.
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