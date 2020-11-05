В Барануле врач умер от коронавируса на рабочем месте

В Барнауле врач-реаниматолог умер от коронавируса на рабочем месте. От него скрывали результаты теста на COVID-19.

Как сообщает портал evo-rus.com, медик городской больницы №10 Юрий Кочетов скончался прямо на рабочем месте. У доктора проявлялись признаки заболевания коронавирусной инфекцией, и он сдал необходимый тест. Однако результаты теста ему не сообщали, а руководство медучреждения не отпускало врача на больничный, аргументируя это тем, что в больнице нет другого реаниматолога. Когда Кочетову стало совсем плохо, его всё же отпустили домой, но было уже поздно.

Издание сообщает, что тест на COVID-19 у врача сразу был положительный, однако руководство это скрывало.

В настоящее время родственники Кочетова и депутаты подали запрос в прокуратуру по факту смерти доктора.