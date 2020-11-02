Шквалистый ветер повредил 54 дома на Кубани

В Краснодарском крае шквалистый ветер повредил 54 домовладения и многие учреждения. Кроме того, в некоторых населённых пунктах люди остались без света.

Непогода обрушилась на Ейский район 31 октября. Шквальный ветер повредил окна, крыши, заборы в 54 частных домах. Кровля также пострадала в детском саду, доме культуры и спорткомплексе. В посёлке Комсомолец из-за нарушения электроснабжения без света остались 800 человек.

Как сообщает ТАСС, последствия урагана сейчас ликвидируют 131 человек и 16 единиц техники.