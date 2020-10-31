В распоряжении Пятого канала оказалась видеозапись мощного взрыва кислородных баллонов на территории челябинской городской поликлиники № 2.
На кадрах видно, как из хозяйственной пристройки поднимается столб дыма, а также сыпятся искры. Спустя несколько десятков секунд происходит мощный взрыв.
Напомним, по данным регионального Минздрава в результате происшествия никто не пострадал.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?