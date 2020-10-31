Опубликовано видео взрыва в челябинской больнице

В распоряжении Пятого канала оказалась видеозапись мощного взрыва кислородных баллонов на территории челябинской городской поликлиники № 2.

На кадрах видно, как из хозяйственной пристройки поднимается столб дыма, а также сыпятся искры. Спустя несколько десятков секунд происходит мощный взрыв.

Напомним, по данным регионального Минздрава в результате происшествия никто не пострадал.