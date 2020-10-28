Очередное маломерное судно село на мель у берегов Сахалина. Инцидент произошёл при перегоне шхуны из Холмска в село Яблочное.
Судно село на мель примерно в 800 метрах от береговой линии и накренилось на правый борт. На паруснике находилось два человека, угрозы их жизни и здоровью не было.
Как сообщает портал astv. ru, на помощь пострадавшей шхуне выдвинулось рыболовецкое судно, которому удалось снять её с мели.
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