Очередное судно село на мель у Сахалина

Очередное маломерное судно село на мель у берегов Сахалина. Инцидент произошёл при перегоне шхуны из Холмска в село Яблочное.

Судно село на мель примерно в 800 метрах от береговой линии и накренилось на правый борт. На паруснике находилось два человека, угрозы их жизни и здоровью не было.

Как сообщает портал astv. ru, на помощь пострадавшей шхуне выдвинулось рыболовецкое судно, которому удалось снять её с мели.