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Бойцовый петух убил полицейского на Филиппинах

Филиппинский полицейский погиб от потери крови в результате того, что бойцовый петух перебил ему бедренную артерию.

Бойцовый петух убил полицейского на Филиппинах

Трагедия произошла во время рейда на незаконное мероприятие на острове Северный Самар. Как и другие виды спорта, петушиные бои были официально запрещены из-за коронавируса.

"Лейтенант Кристиан Болок был смертельно ранен в левое бедро, когда поднял петуха, у которого все еще были боевые шпоры — длинные, острые лезвия — прикрепленные к когтям, во время рейда на незаконное мероприятие в Сан-Хосе. Хотя он был срочно доставлен в ближайшую больницу, Болок, который служил начальником полиции города, умер по прибытии, от потери крови", — сообщил полковник Арнел Апуд во время пресс-конференции в Северном Самаре.

Как рассказал Апуд, три человека были арестованы на этом мероприятии, и полиция изъяла семь бойцовых петухов, два комплекта острых шпор (называемых гаффами) и 550 филиппинских песо ($11).

Трое других участников сбежали, прежде чем их удалось задержать, и остались на свободе.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Петушиные бои (также называемые сабонг или тупада) — это многомиллиардная индустрия и очень популярный массовый вид спорта на Филиппинах.
  • Мужчины часто делают ставки на исход смертельных поединков между петухами.
  • Существует около 2,5 тысяч стадионов для проведения таких соревнований по всей стране, и, по оценкам, 30 млн петухов ежегодно погибают во время матчей, вызывая гнев групп по защите прав животных.
  • Существует петушиный бой "Суперкубок", называемый Кубком мира по слэшеру, который проходит в Маниле в течение недели на арене на 20 тысяч мест.

Сегодня петушиные бои на Филиппинах запрещены из-за пандемии коронавируса, наряду с большинством развлекательных мероприятий в стране. Провинциальное правительство Северного Самара в августе предостерегло от попыток незаконного проведения петушиных боев, заявив, что четыре человека заразились вирусом, посетив нелицензированную драку.

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