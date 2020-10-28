Бойцовый петух убил полицейского на Филиппинах

Филиппинский полицейский погиб от потери крови в результате того, что бойцовый петух перебил ему бедренную артерию.

Трагедия произошла во время рейда на незаконное мероприятие на острове Северный Самар. Как и другие виды спорта, петушиные бои были официально запрещены из-за коронавируса.

"Лейтенант Кристиан Болок был смертельно ранен в левое бедро, когда поднял петуха, у которого все еще были боевые шпоры — длинные, острые лезвия — прикрепленные к когтям, во время рейда на незаконное мероприятие в Сан-Хосе. Хотя он был срочно доставлен в ближайшую больницу, Болок, который служил начальником полиции города, умер по прибытии, от потери крови", — сообщил полковник Арнел Апуд во время пресс-конференции в Северном Самаре.

Как рассказал Апуд, три человека были арестованы на этом мероприятии, и полиция изъяла семь бойцовых петухов, два комплекта острых шпор (называемых гаффами) и 550 филиппинских песо ($11).

Трое других участников сбежали, прежде чем их удалось задержать, и остались на свободе.

ДЛЯ СПРАВКИ

Петушиные бои (также называемые сабонг или тупада) — это многомиллиардная индустрия и очень популярный массовый вид спорта на Филиппинах.

Мужчины часто делают ставки на исход смертельных поединков между петухами.

Существует около 2,5 тысяч стадионов для проведения таких соревнований по всей стране, и, по оценкам, 30 млн петухов ежегодно погибают во время матчей, вызывая гнев групп по защите прав животных.

Существует петушиный бой "Суперкубок", называемый Кубком мира по слэшеру, который проходит в Маниле в течение недели на арене на 20 тысяч мест.

Сегодня петушиные бои на Филиппинах запрещены из-за пандемии коронавируса, наряду с большинством развлекательных мероприятий в стране. Провинциальное правительство Северного Самара в августе предостерегло от попыток незаконного проведения петушиных боев, заявив, что четыре человека заразились вирусом, посетив нелицензированную драку.