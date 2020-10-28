Бойцовый петух убил полицейского на Филиппинах

Филиппинский полицейский погиб от потери крови в результате того, что бойцовый петух перебил ему бедренную артерию.
Трагедия произошла во время рейда на незаконное мероприятие на острове Северный Самар. Как и другие виды спорта, петушиные бои были официально запрещены из-за коронавируса.
"Лейтенант Кристиан Болок был смертельно ранен в левое бедро, когда поднял петуха, у которого все еще были боевые шпоры — длинные, острые лезвия — прикрепленные к когтям, во время рейда на незаконное мероприятие в Сан-Хосе. Хотя он был срочно доставлен в ближайшую больницу, Болок, который служил начальником полиции города, умер по прибытии, от потери крови", — сообщил полковник Арнел Апуд во время пресс-конференции в Северном Самаре.
Как рассказал Апуд, три человека были арестованы на этом мероприятии, и полиция изъяла семь бойцовых петухов, два комплекта острых шпор (называемых гаффами) и 550 филиппинских песо ($11).
Трое других участников сбежали, прежде чем их удалось задержать, и остались на свободе.
ДЛЯ СПРАВКИ
Сегодня петушиные бои на Филиппинах запрещены из-за пандемии коронавируса, наряду с большинством развлекательных мероприятий в стране. Провинциальное правительство Северного Самара в августе предостерегло от попыток незаконного проведения петушиных боев, заявив, что четыре человека заразились вирусом, посетив нелицензированную драку.
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