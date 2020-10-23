В Златоусте учительницу уволили из-за ролика в соцсетях

В Златоусте учительницу начальных классов уволили после ролика, где она одна в кабинете танцует под нецензурную песню и говорит, что "залипает со спиногрызами".

Видео и фото со страницы 24-летней учительницы появились в одном из местных популярных пабликов и вызвали неоднозначную реакцию пользователей: кто-то яростно осуждал девушку, другие же напротив, призывали не травить учительницу.

На совещании в школе девушка пояснила, что видео из мести выложил её знакомый. Как сообщает "Российская газета", девушку отстранили от работы и она написала заявление об увольнении.

Отмечается, что выпускница местного педколледжа проработала в школе чуть больше двух месяцев.