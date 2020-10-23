В Новосибирске местная жительница утонула в бассейне

В Новосибирске 46-лентяя местная жительница утонула в бассейне. Ей стало плохо во время купания.

Трагедия произошла 23 октября около 8 часов утра в комплексе "Аква Тонус". Медики сообщают, что женщине стало плохо, когда она находилась в воде. Врачи провели реанимационные мероприятия, но спасти женщину не удалось.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следственная группа полиции.

Как сообщает портал atas. info, у погибшей женщины были проблемы со здоровьем.