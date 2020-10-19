В Подмосковье рысь покусала школьницу

В Истринском районе Подмосковья рысь напала на 14-летнюю девочку и её собаку.

Школьница выгуливала собаку на улице, и внезапно на её питомца напала рысь. Однако подросток смогла отбить собаку у дикого животного, после чего рысь укусила за руку саму девочку.

Выяснилось, что рысь живёт в вольере у соседей и каким-то образом выбралась с их участка и разгуливала по улице.

Как сообщает "Российская газета", кости и сухожилия у ребёнка не повреждены, но девочка сильно напугана. Ей предстоит сделать укол от бешенства.

Родители пострадавшей написали заявление в полицию. Также они намерены подать в суд, чтобы дикую кошку изъяли у владельцев.