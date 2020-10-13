В Москве пассажирка устроила скандал в машине такси

В пробке на Кутузовском проспекте женщина устроила скандал в машине такси из-за того, что опаздывала на работу.

Видео с записью инцидента опубликовал Телеграм-канал Baza. Пассажирка громко кричала и требовала, чтобы водитель ехал по выделенной полосе, нарушив тем самым правила дорожного движения. Таксист ответил отказом и тогда разъярённая дама сказала, что "сделает так, чтобы его никогда в жизни больше никто не заказал". Чем закончился инцидент, на данный момент неизвестно.

Агрессия пассажиров по отношению к таксистам не редкость. Летом этого года пассажирка московского такси избила водителя из-за того, что у него не нашлось 20 рублей сдачи.