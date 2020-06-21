Жительница Москвы напала на таксиста из-за 20 рублей

Водитель такси из Москвы был вынужден обратиться в травмпункт из-за агрессивной пассажирки.

Девушка напала на таксиста из-за того, что у него не оказалось 20 рублей, чтобы отдать ей сдачу. Пассажирка пыталась вытянуть деньги из конверта, в котором находилась дневная выручка водителя. Таксист удержал её руку и не дал ей этого сделать.

Она начала избивать водителя и рассекла ему бровь.