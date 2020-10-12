20 пассажиров автобуса погибли в аварии в Таиланде

Автобус, направлявшийся в буддийский храм, столкнулся с поездом в центральном Таиланде.

В результате аварии погибли 20 человек. Ещё 30 получили ранения.

"Авария произошла в 8:05 утра по-местному времени (01:05 мск) недалеко от железнодорожной станции Клонг Кваенг клан в 63 км к востоку от Бангкока", — сообщил Майтри Тритиланон, губернатор провинции Чачоенгсао, где произошла авария.

Туристический автобус, перевозивший около 60 заводских рабочих, направлявшихся на буддийскую церемонию в храм, пересекал железнодорожное полотно, когда его сбил товарный поезд, направлявшийся в столицу с востока страны.

По словам очевидцев, автобус перевернулся на бок, его обломки были разбросаны далеко вокруг. Поезд остался стоять на рельсах.

К слову, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, дороги Таиланда входят в число самых смертоносных в мире.