В Дагестане упала ракета, выпущенная из зоны Карабахского конфликта

Ракета, выпушенная из зоны армяно-азербайджанского конфликта, упала в одном из селений Дагестана.

Как сообщает портал ndelo. ru, снаряд упал и взорвался в Агульском районе Дагестана, в десяти километрах от селения Чираг.

Местные жители сообщают, что от взрыва шатались дома и срабатывала сигнализация у автомобилей. На месте взрыва селяне обнаружили воронку диаметром 15-20 метров и глубиной около двух метров, а также, предположительно, обломки ракеты.

Предположительно, ракета могла сбиться с курса из-за ошибки в программном обеспечении.

На данный момент официальных комментариев по поводу инцидента нет.