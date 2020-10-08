Ракета, выпушенная из зоны армяно-азербайджанского конфликта, упала в одном из селений Дагестана.
Как сообщает портал ndelo. ru, снаряд упал и взорвался в Агульском районе Дагестана, в десяти километрах от селения Чираг.
Местные жители сообщают, что от взрыва шатались дома и срабатывала сигнализация у автомобилей. На месте взрыва селяне обнаружили воронку диаметром 15-20 метров и глубиной около двух метров, а также, предположительно, обломки ракеты.
Предположительно, ракета могла сбиться с курса из-за ошибки в программном обеспечении.
На данный момент официальных комментариев по поводу инцидента нет.
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