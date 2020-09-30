В Казани мужчины похитили топливо с речного судна

В Казани работник речного транспорта с подельниками похитил пять тонн дизельного топлива с вверенного ему судна.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина действовал совместно с двумя подельниками, которые также были работниками речного транспорта.

Воспользовавшись своим служебным положением, злоумышленники перекачали пять тонн дизельного топлива из баков одного судна в другое. Таким образом мужчины нанесли ущерб владельцу судна в размере 186156 рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас они находятся под домашним арестом.