Директор магазина автозапчастей на протяжении года крал деньги из кассы

В Нижегородской области наёмный директор магазина автозапчастей более года присваивал деньги из кассы торговой точки.

Как сообщает пресс-служба МВД, нижегородский предприниматель заключил трудовой договор с мужчиной, по которому последний работал в магазине автозапчастей в должности директора. Используя своё служебное положение, работник с февраля 2019 по август текущего года присвоил из кассы магазина 194 952 рубля.

В отношении директора было возбуждено уголовное дело, его задержали правоохранители. Мужчина признал вину и рассказал, что тратил деньги на личные нужды. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет тюрьмы.