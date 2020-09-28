В Петербурге задержали мошенников, похищавших деньги с банковских карт

Полицейские Петербурга пресекли деятельность членов преступной группы, похищавшей деньги с банковских карт граждан.

Как сообщает пресс-служба МВД, мошенники звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками службы безопасности банков, таким образом они узнавали у граждан данные их банковских карт.

Получив доступ к средствам, они через подставных лиц совершали покупки в интернет-магазинах, а купленную электронику и цифровую технику позже перепродавали. Таким образом, ущерб от их действий составил более миллиона рублей.

В настоящее время двоих подозреваемых заключили под стражу, еще трое находятся под домашним арестом. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.