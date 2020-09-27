Названа причина ДТП с автобусом в Калининграде

Смертельное ДТП с шестью жертвами в Калининграде спровоцировал автобус, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Об этом рассказала начальник пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.