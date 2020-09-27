Смертельное ДТП с шестью жертвами в Калининграде спровоцировал автобус, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
Об этом рассказала начальник пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.
"По предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с песковозом… На месте аварии работают все экстренные службы, а также начальник УМВД генерал-майор Игорь Илларионов. Выясняются все обстоятельства", — добавила она.
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.