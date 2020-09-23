На Кубани преступники сливали дизельное топливо с тепловозов

На Кубани сотрудники транспортной полиции пресекли крупные хищения дизельного топлива.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленники на протяжении двух лет совершали крупные кражи дизельного топлива из локомотивного депо. Преступники сливали топливо в пластиковые тысячелитровые ёмкости, которые были спрятаны в салонах микроавтобусов. Еженедельно похитители сливали около четырёх тысяч тонн топлива.

В преступную схему были вовлечены и сотрудники, они допускали злоумышленников к технике и указывали ложные сведения в документах.

В результате оперативно-следственных мероприятий правоохранители задержали двоих подозреваемых. В ходе обыска полицейские обнаружили около 130 тысяч тонн топлива, а также шланги, электронасосы, заправочные пистолеты со счетчиками, пять единиц автотранспорта, оборудованных технологическими емкостями и приспособлениями для хищения топлива.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, двое злоумышленников взяты под стражу, ещё один объявлен в федеральный розыск. Расследование продолжается.