В результате ошибки пилотов истребителя Су-35С на учениях может быть сбит российский военный самолёт Су-30СМ.
Как сообщает портал avia. pro, инцидент произошёл во время во время учебного боя. Экипаж истребителя Су-35С не удостоверился в отсутствии боекомплекта у авиационного орудия (или его отключения), в результате чего случайно сбил Су-30С. Пилотам последнего буквально чудом удалось спастись: они успели эвакуироваться незадолго до того, как их машина со снесенной консолью упала в Тверской области.
Стоит отметить, что случаи дружественного огня, увы, не редкость, они случаются и в действующих армиях, и имели место на протяжении всей истории военной авиации.
Об этом, в частности, говорят и пользователи соцсетей:"Предполагаем радостный вопль всевозможных телеграм- и медиа-паразитов (про обескрымленных граждан даже не говорим) про "вот она, высокотехнологичная армия". Примерно такого же, как после выстрела на учениях по своей "коробочке" или падающей ракеты С-300 (ракеты не падали у тех, кто их не запускает)",- пишут авторы паблика "Новости на каждый день".
"Поэтому напомним классику военной науки. Парадоксальным образом относительный уровень потерь от огня по своим возрос с переходом к высокотехнологичным войнам". Увы, случаи "дружественного огня" происходят начиная с войн Алой и Белой Роз и заканчивая утоплениями подлодок, ракетными и артиллерийскими ударами, сбития НАТО своей же авиации и даже сбитие истребителем США самого себя. Одним словом, такого не случается в армиях, которые не летают и не стреляют",- заключили эксперты.
Официальной информации, подтверждения или опровержения ситуации от военных на момент публикации материала не поступало.
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".