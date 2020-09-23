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Источники: Российский Су-35С мог сбить собственный самолёт

В результате ошибки пилотов истребителя Су-35С на учениях может быть сбит российский военный самолёт Су-30СМ.

Источники: Российский Су-35С мог сбить собственный самолёт

Как сообщает портал avia. pro, инцидент произошёл во время во время учебного боя. Экипаж истребителя Су-35С не удостоверился в отсутствии боекомплекта у авиационного орудия (или его отключения), в результате чего случайно сбил Су-30С. Пилотам последнего буквально чудом удалось спастись: они успели эвакуироваться незадолго до того, как их машина со снесенной консолью упала в Тверской области.

Стоит отметить, что случаи дружественного огня, увы, не редкость, они случаются и в действующих армиях, и имели место на протяжении всей истории военной авиации.

Об этом, в частности, говорят и пользователи соцсетей:"Предполагаем радостный вопль всевозможных телеграм- и медиа-паразитов (про обескрымленных граждан даже не говорим) про "вот она, высокотехнологичная армия". Примерно такого же, как после выстрела на учениях по своей "коробочке" или падающей ракеты С-300 (ракеты не падали у тех, кто их не запускает)",- пишут авторы паблика "Новости на каждый день".

"Поэтому напомним классику военной науки. Парадоксальным образом относительный уровень потерь от огня по своим возрос с переходом к высокотехнологичным войнам". Увы, случаи "дружественного огня" происходят начиная с войн Алой и Белой Роз и заканчивая утоплениями подлодок, ракетными и артиллерийскими ударами, сбития НАТО своей же авиации и даже сбитие истребителем США самого себя. Одним словом, такого не случается в армиях, которые не летают и не стреляют",- заключили эксперты.

Официальной информации, подтверждения или опровержения ситуации от военных на момент публикации материала не поступало.

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