Ставропольские полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении банды телефонных мошенников.
Как сообщает пресс-служба МВД, аферисты звонили жителям разных регионов страны и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Далее они сообщали потерпевшим, что с их банковских карт произошло несанкционированное списание денежных средств. Под предлогом сохранения оставшихся денег, граждане сообщали мошенникам данные своих банковских карт, после чего злоумышленники похищали деньги с карт.
В октябре прошлого года оперативники установили и задержали членов и организатора преступной группы. На похищенные деньги преступники покупали недвижимость и автомобили.
С целью возмещения убытков на имущество подозреваемых наложен арест.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.