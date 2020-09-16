Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Виктор Медведчук: есть угроза нацбезопасности Украины
"Локомотив" почти договорился о переходе Тикиньо из "Порту"
Дипслужба РФ в Эстонии напомнила, что Россию не сломал ещё никто
Названы отрасли экономики РФ, которые восстановятся быстро
Александр Лукашенко: хватит будоражить страну
Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы
Памятник вместо Ленина: предложение американскому художнику от КПРФ
Балахничёв сравнил суд Парижа с инквизицией
Гастроэнтеролог: соки негативно отражаются на здоровье печени

Телефонные мошенники похитили средства 30 граждан

Ставропольские полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении банды телефонных мошенников.

Телефонные мошенники похитили средства 30 граждан

Как сообщает пресс-служба МВД, аферисты звонили жителям разных регионов страны и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Далее они сообщали потерпевшим, что с их банковских карт произошло несанкционированное списание денежных средств. Под предлогом сохранения оставшихся денег, граждане сообщали мошенникам данные своих банковских карт, после чего злоумышленники похищали деньги с карт.

В октябре прошлого года оперативники установили и задержали членов и организатора преступной группы. На похищенные деньги преступники покупали недвижимость и автомобили.

С целью возмещения убытков на имущество подозреваемых наложен арест.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Последние материалы
Владимир Жириновский: я пошутил, а они мне операцию сделали
750 тысяч руб. штрафа грозит за разорение гнёзд редких птиц
Тутберидзе отреагировала на возвращение Медведевой
Правительство не поддержало идею о введении нового летоисчисления
Лолита восхитила поклонников стройной фигурой
В палаточном лагере под Самарой скопились более 4 тысяч мигрантов
Бари Алибасов не хочет разводиться с Федосеевой-Шукшиной
Нарышкин: в нынешних белорусских событиях США играют ключевую роль
Балахничёв и Диак приговорены судом Парижа к лишению свободы
За классное руководство могут лишить доплаты, заявили в Минпросвещения
Популярное
Политика. Новости и аналитика
В Кремле ответили на вопрос об отставке Лукашенко

Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.

В Кремле ответили на вопрос об отставке Лукашенко
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Личность в культуре
Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце хочет вернуть Павла Прилучного
Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов Конрад Ренкас Ложная история для американизации Польши Конрад Ренкас
Комментарии
Полезный завтрак, который сделает ваш день продуктивнее
Проблемная кожа: каких витаминов и элементов вам не хватает?
Грецкий орех как "праздник" для мозга и поддержка для иммунитета
Признаки, говорящие о нехватке витаминов в организме
Шесть привычек, способных сохранить нам здоровье и сделать счастливее
Чем дольше спишь, тем здоровее будешь
Светлана Тихановская: мне было бы о чём побеседовать с президентом РФ
Синдром хронической усталости: 7 новых типов
Эпидемиолог Гундаров: нет смысла делать вакцину от коронавируса
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Крым: долгий путь на Родину
Крым: долгий путь на Родину
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Военный эксперт Коротченко: при Зеленском Киев перешёл красную черту
Оппозиция Белоруссии хочет финансовой помощи от ЕС
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников