Телефонные мошенники похитили средства 30 граждан

Ставропольские полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении банды телефонных мошенников.

Как сообщает пресс-служба МВД, аферисты звонили жителям разных регионов страны и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Далее они сообщали потерпевшим, что с их банковских карт произошло несанкционированное списание денежных средств. Под предлогом сохранения оставшихся денег, граждане сообщали мошенникам данные своих банковских карт, после чего злоумышленники похищали деньги с карт.

В октябре прошлого года оперативники установили и задержали членов и организатора преступной группы. На похищенные деньги преступники покупали недвижимость и автомобили.

С целью возмещения убытков на имущество подозреваемых наложен арест.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.