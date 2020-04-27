В Челябинске телефонные мошенники работали группой

Группу из пятерых телефонных мошенников задержали на Урале, но людей они обманывали по всей стране.

Отправной точкой к задержанию преступников послужило заявление 71-летнего жителя Кисловодска, у которого злоумышленники похитили с банковского счета порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей.

"Сотрудниками полиции установлено, что пенсионеру позвонил якобы представитель одного из финансовых учреждений и сообщил о возможности блокировки от несанкционированного доступа к банковским картам. Введя в заблуждение пожилого мужчину, злоумышленник получил удаленный доступ к его личному кабинету", — сообщили в региональном ГУ МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к хищениям причастна группа телефонных мошенников, которые базировались в Челябинске.

Группа делилась на так называемых "звонарей", которые общались с потерпевшими по телефону, и других лиц, которые занимались скупкой банковских карт для оборота денежных средств, еще один участник распределял деньги среди группы.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Всех пятерых задержанных определили в СИЗО, где они будут дожидаться окончания расследования.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Югре сотрудница банка похитила 59 миллионов рублей.