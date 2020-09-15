В Тюменской области выявлен факт незаконной охоты

В Тюменской области полицейские выявили факт незаконной охоты на сибирских косуль.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Голышмановский" Тюменской области поступило сообщение от государственного инспектора охотничьего хозяйства, который сообщил, что увидел, как в лесном массиве неизвестный разделывает туши косуль.

Как сообщает пресс-служба МВД, полицейские незамедлительно отправились в указанное полицейским место. Правоохранителям удалось с поличным задержать ранее судимого 25-летнего местного жителя, который, не имея лицензии на отстрел, убил четырёх косуль. Таким образом, злоумышленник причинил государству ущерб в 700 тысяч рублей.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.