90 тонн опасных овощей и фруктов пытались ввезти в Оренбуржье

Почти 90 тонн потенциально опасных фруктов и овощей пытались ввезти в Оренбуржскую область с 1 по 8 сентября. Как сообщают "Известия", сомнительный груз везли из приграничных с Россией среднеазиатских республик.

За неделю поставщики предприняли шесть попыток провезти недоброкачественные фрукты и овощи.

Оренбуржское Управление Россельхознадзора сообщает, что в партии яблок, массой 300 килограмм были обнаружены гусеницы восточной плодожорки. У 88 тонн болгарского перца, чеснока и сухофруктов были недействительны фитосанитарные сертификаты.

Весь перевозимый товар был задержан на границе и отправлен поставщикам, а перевозчики такого сомнительного груза были привлечены к административной ответственности.