Невменяемость одной из сестёр Хачатурян вызвала сомнения

Как сообщил "Московский комсомолец", медики, прибывшие на место убийства Михаила Хачатуряна, дали показания по делу. В частности, фельдшеры рассказали о состоянии сестёр Хачатурян после того, как те совершили преступление.

Медики отметили, что младшая из сестёр, Мария, в сравнении со старшими Ангелиной и Крестиной, выглядела наиболее адекватной и была единственной, кто смог объяснить случившееся. Девушка пояснила фельдшерам, что убитый приходится ей и другим девушкам отцом.

Стоит отметить, что ранее Марию признали невменяемой, и сейчас её судят отдельно от остальных сестёр.

Георгий Чугуашвили, который представляет интересы потерпевшей стороны, ссылаясь на показания медиков, ставит под сомнение ранее поставленный диагноз. Он считает, что девушка в момент совершения убийства была вменяемой и сейчас необходимо провести повторную экспертизу, чтобы подтвердить этот факт.

Напомним, Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Как считает следствие, сёстры зарезали собственного отца. Также установлено, что мужчина всячески издевался над своими дочерьми, насиловал их и постоянно избивал.