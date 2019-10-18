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Автор Игорь Буккер

Эксперт: результаты экспертизы Хачатуряна - аргумент для защиты

Происшествия » Человеческий фактор print

По результатам психологической экспертизы, проведенной в НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского, у убитого Михаила Хачатуряна, обвиняемого в изнасиловании собственных дочерей, выявлены "расстройство сексуального предпочтения" и "расстройство личности", а также "гиперролевой синдром". Презрительное отношение к женщинам проявлялось у него в демонстрации доминирования, с этой целью он оскорблял и унижал собственных дочерей, угрожая им, в том числе и оружием.

Редакция "Правды.ру" обратилась к президенту Профессионального объединения врачей-сексологов Евгению Кульгавчуку с просьбой прокомментировать результаты психологической экспертизы Михаила Хачатуряна, который насиловал своих дочерей и издевался над ними.

Является ли заключение специалистов института им. Сербского каким-то аргументом для защиты?

— Эксперты института Сербского являются специалистами высочайшего уровня по судебной сексологии. И, безусловно, это головное, самое компетентное учреждение, которое выдает экспертизы по таким делам. Когда-то в свое время я проходил обучение в институте имени Сербского, в том числе по судебной сексологии. И могу сказать, что даже посмертные экспертизы имеют свою силу. Экспертиза проходит несколько этапов. Это достаточно объективный документ. Что касается влияния экспертизы на результаты дела, конечно, это очень важный аргумент для защиты, который определенным образом повлияет на исход.

Можно ли говорить, что обвиняемые страдали виктимным поведением, поэтому так долго терпели насилие?

— Что касается поведения жертвы, к сожалению, очень часто люди молчат на протяжении многих лет. В кабинете врачей-сексологов, психотерапевтов очень часто вскрываются такие моменты, когда в детстве или подростковом возрасте девушка испытывала домогательства со стороны родственников. В наиболее вопиющих случаях со стороны отца или чаще всего отчима. В этих случаях девушки, как правило, запуганны. В таких случаях насильники могут угрожать расправой не только самой девочке, а, например, ее матери. В некоторых случаях (если эта семья полная) мать о чем-то даже может смутно догадываться.

Чтобы было как можно меньше таких вопиющих трагических случаев, важно создавать некие антикризисные центры, в которые может обратиться любая жертва насилия, и ей там окажут не только психологическую, но юридическую и физическую помощь. Важно, чтобы жертва поверила, что она может быть спасена, что есть люди, которые за нее заступятся и она окажется в безопасности. С популяризацией работы подобных центров таких случаев, безусловно, будет гораздо меньше.

Темы убийство экспертиза михаил хачатурян дочери хачатуряна институт сербского
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Эксперт: результаты экспертизы Хачатуряна - аргумент для защиты
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