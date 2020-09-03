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Умер экс-солист "Ласкового мая"

Происшествия

В Санкт-Петербурге скончался солист первого состава легендарной группы "Ласковый май" Александр Прико. Ему было 47.

Умер экс-солист

О смерти Прико сообщил в своём Инстаграме Юрий Шатунов:

О причине смерти коллеги по коллективу Шатунов не написал. Но ранее в прессе сообщалось, что Прико заразился коронавирусом и попал в больницу.

Напомним, что Александр Прико 

  • был солистом «Ласкового мая» до 1989 года;
  • выступал в составе группы «Мама»,
  • после распада коллектива работал монтажником на стройке. 
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