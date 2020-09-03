Умер экс-солист "Ласкового мая"

В Санкт-Петербурге скончался солист первого состава легендарной группы "Ласковый май" Александр Прико. Ему было 47.
О смерти Прико сообщил в своём Инстаграме Юрий Шатунов:
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От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память.
О причине смерти коллеги по коллективу Шатунов не написал. Но ранее в прессе сообщалось, что Прико заразился коронавирусом и попал в больницу.
Напомним, что Александр Прико
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.