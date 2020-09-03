Умер экс-солист "Ласкового мая"

В Санкт-Петербурге скончался солист первого состава легендарной группы "Ласковый май" Александр Прико. Ему было 47.

О смерти Прико сообщил в своём Инстаграме Юрий Шатунов:

О причине смерти коллеги по коллективу Шатунов не написал. Но ранее в прессе сообщалось, что Прико заразился коронавирусом и попал в больницу.

Напомним, что Александр Прико