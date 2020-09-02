В центре Москвы избит актер Юрий Шлыков

Вечером во вторник в самом центре Москвы избит народный артист России Юрий Шлыков.
Как рассказали со слов потерпевшего в столичном ГУВД, Шлыков вышел из дома на прогулку с собакой. Возле соседнего подъезда грузчики выгружали из фургона мусор и складывали его прямо у подъезда. Актер сделал замечание и попросил всё убрать. В ответ был послан "по всем известному адресу".
Завязалась перепалка, которая и закончилось избиением 67-летнего актера.
Вот, что он сам рассказал о происшествии по телефону РЕН-ТВ:
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.