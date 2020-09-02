В центре Москвы избит актер Юрий Шлыков

Вечером во вторник в самом центре Москвы избит народный артист России Юрий Шлыков.

Как рассказали со слов потерпевшего в столичном ГУВД, Шлыков вышел из дома на прогулку с собакой. Возле соседнего подъезда грузчики выгружали из фургона мусор и складывали его прямо у подъезда. Актер сделал замечание и попросил всё убрать. В ответ был послан "по всем известному адресу".

Завязалась перепалка, которая и закончилось избиением 67-летнего актера.

Вот, что он сам рассказал о происшествии по телефону РЕН-ТВ: