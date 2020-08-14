Трактор повредил газопровод в Ивановской области

Во время полевых работ в Ивановской области рядом с населенным пунктом Малое Кунистино трактор повредил газопровод.

"В результате разгерметизации газопровода ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" произошло факельное горение высотой до 15 метров", — сказал представитель экстренных служб региона.

Разрушительных последствий нет, но оказались без газа 210 населенных пунктов Приволжского района и 89 тысяч человек.