Во время полевых работ в Ивановской области рядом с населенным пунктом Малое Кунистино трактор повредил газопровод.
"В результате разгерметизации газопровода ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" произошло факельное горение высотой до 15 метров", — сказал представитель экстренных служб региона.
Разрушительных последствий нет, но оказались без газа 210 населенных пунктов Приволжского района и 89 тысяч человек.
У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...