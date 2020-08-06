В Тюмени пассажирский автобус въехал в книжный магазин

В салоне городского транспортного средства в момент аварии находились восемнадцать пассажиров.

57-летний водитель "пазика" вывернул руль для того, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем, двигавшимся в попутном направлении. В результате автобус врезался в фасад здания.

По информации пресс-службы Госавтоиспекции, в аварии пострадали шесть человек, включая десятилетнего ребенка.