В салоне городского транспортного средства в момент аварии находились восемнадцать пассажиров.
57-летний водитель "пазика" вывернул руль для того, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем, двигавшимся в попутном направлении. В результате автобус врезался в фасад здания.
По информации пресс-службы Госавтоиспекции, в аварии пострадали шесть человек, включая десятилетнего ребенка.
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