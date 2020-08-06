Жителя Липецка осудили из-за сосульки

Липецкий суд признал виновным местного жителя, халатность которого привела к гибели пожилой женщины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК.

Инцидент произошел в Липецке вечером 4 февраля 2019 года. 78-летняя женщина шла по улице Депутатской, когда внезапно сверху на нее упала снежная глыба. Потерпевшую с черепно-мозговой травмой и компрессионным переломом позвоночника экстренно госпитализировали. Наутро она скончалась в больнице.

Позднее следствие установило, что огромная сосулька оторвалась с козырька балкона квартиры на пятом этаже. Также оказалось, что владелец квартиры обязан был сам следить в зимний период за состоянием козырька, так как он установил его самовольно. Что он не делал.

Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к ограничению свободы на полтора года. Также его обязали возместить родным погибшей ущерб на сумму в 420 тысяч рублей.