Тело 42-летней женщины и её 11-летнего сына нашли в запертой на ключ квартире.
Как сообщает портал "Газета.ru" со ссылкой на региональное управление СК, инцидент произошёл в городе Октябрьске.
Неприятный запах, идущий из квартиры покойных насторожил бдительных соседей, которые и вызвали полицию.
"Муж на вахте на севере. Семья благополучная, обеспеченная", — рассказала знакомая семьи "КП".
По предварительной версии, мать зарезала собственного ребенка и покончила с собой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.