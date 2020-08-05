Жительница Башкирии убила своего сына и покончила с собой

Тело 42-летней женщины и её 11-летнего сына нашли в запертой на ключ квартире.

Как сообщает портал "Газета.ru" со ссылкой на региональное управление СК, инцидент произошёл в городе Октябрьске.

Неприятный запах, идущий из квартиры покойных насторожил бдительных соседей, которые и вызвали полицию.

"Муж на вахте на севере. Семья благополучная, обеспеченная", — рассказала знакомая семьи "КП".

По предварительной версии, мать зарезала собственного ребенка и покончила с собой.