Похищенный в Ростовской области младенец найден в Калмыкии

Ранее сообщалось о том, что из палаты родильного дома в Сальске Ростовской области украли новорожденного малыша.

По данным агентства ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемую в похищении ребенка нашли в Калмыкии по видеозаписи с камеры видеонаблюдения.

Уточняется, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.