Ранее сообщалось о том, что из палаты родильного дома в Сальске Ростовской области украли новорожденного малыша.
По данным агентства ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемую в похищении ребенка нашли в Калмыкии по видеозаписи с камеры видеонаблюдения.
Уточняется, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Одной из причин, почему ВСУ ушли из Крыма и полуостров ушел в РФ, по словам экс-главы Генштаба ВСУ, была всецелая поддержка населением Крыма действий России.