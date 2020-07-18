Незадолго до смерти сексолог Анна Амбарцумян получала угрозы от коллекторов. Об этом она жаловалась своему адвокату.

"Теперь эти коллекторы звонят мне по 10-20 раз в день, угрожают и так далее. Если я трубку не поднимаю, начинаются эсэмэски с угрозами. Я к девочке обратилась, девочка сказала: "Ну пригрози им, что напишешь на них жалобу или запишешь то, что они тебе говорят по телефону". Я им пригрозила, а им совершенно всё равно. Они продолжают мне названивать и пишут сообщения из серии "Жди в гости", — рассказывала Амбарцумян.