На Севере России отмечен повышенный уровень радиации

В северной части России зафиксирован повышенный радиационный фон. Соответствующее повышение опасных веществ в атмосфере зафиксировали датчики в Норвегии, Финляндии и Швеции.

Сообщается, что было отмечено превышение допустимых норм содержания в атмосфере йода-131, цезия-134, цезия-137, кобальта-60 и рутения-103.

В Нидерландах предполагают, что причиной повышения радиационного фона стало повреждение топливного элемента на АЭС на западе России.