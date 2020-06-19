Женщину, закопавшую младенца в своём дворе, признали вменяемой

Суд в Башкирии приступил к рассмотрению дела 28-летней женщины, убившей собственного сына. Юлия Хабирова задушила годовалого младенца, а затем закопала в собственном саду.

Во время заседания суда были оглашены результаты экспертизы. Психиатры не нашли у женщины каких-либо отклонений. Она признана вменяемой, сообщает НТВ.

Девушка хотела замести следы и сама вызвала полицию. Она заявила о пропаже сына и помогала в поисках сотрудникам органов. После того как тело мальчика нашли, Хабирова во всём призналась.

"Мама сильно пила, а малыш сильно плакал"

Ранее сообщалось, что во время следствия психологи провели беседу с пятилетней дочерью обвиняемой. Девочка рассказала, что в день трагедии мама сильно пила, а малыш сильно плакал. Ночью крики ребенка прекратились.

Хабирова обвиняется по статье 105 УК РФ "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

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