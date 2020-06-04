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Житель Челябинска был осужден за убийство своего месячного сына

Россия » Урал » Челябинск

Следственное управление СК по Челябинской области сообщило о приговоре суда для жителя Челябинска за убийство младенца.

По сообщению СУ СК, мужчина, находясь в алкогольном опьянении, несколько раз ударил своего плачущего месячного сына, а после чего уронил на пол.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

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