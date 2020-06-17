В Башкирии ребёнок выпал из окна, пока мама спала

В городе Стерлитамаке Республики Башкирия 16 июня произошла трагедия с двухлетним ребёнком. Малыш выпал из окна, пока его мама спала.

По сведениям МВД, ребёнок играл в комнате, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа. В той же комнате спала его мама, сообщает Sterlitamak City.

Ребёнок сейчас находится в реанимации. МВД проводит проверку. По предварительным данным, семью характеризуют как благополучную.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об инциденте в Красноярске. 53-летняя женщина избила свою внучку в лифте. Бабушку ребёнка задержали, органы опеки поставят семью на учёт.