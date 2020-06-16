В Красноярске задержали бабушку, избившую в лифте внучку

Сотрудники Следственного комитета Красноярска задержали 53-летнюю женщину, которая ранее избила шестилетнюю внучку в лифте в одном из домов на улице Вильского. У девочки на лице обнаружили большой кровоподтек.

Видео инцидента попало в Интернет, после чего СК начал проверку. Следователи нашли женщину и задержали её. Во время беседы она признала собственную вину и раскаялась в содеянном.

"Мы зашли в лифт. Она немножко устроила истерику и не стала успокаиваться. Я потеряла управление над собой и, конечно, ее ударила. Два или три раза. Я раскаиваюсь. Это было впервые в моей жизни", — заявила женщина.

С семьёй ведут работу органы по делам несовершеннолетних, которые могут поставить на учёт.

Ранее было возбуждено дело по статье "Побои". После медицинского освидетельствования девочки будет вынесено решение о продолжении расследования.