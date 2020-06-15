Адвокат семьи Захарова объяснил отказ от денег Ефремова

Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, разъяснил позицию по поводу компенсации со стороны Михаила Ефремова. По его словам, потерпевшие надеются, что актёр получит то наказание, которое потребует прокурор.

Родственники Захарова не примут денег со стороны артиста.

"Позиция семьи понятна: денег не хотим. Господин Ефремов может сделать все что угодно: он может дать денег на благотворительность, выстроить дворец культуры в этой деревне, и это будет здорово, но семья денег брать не хочет", — заявил Добровинский изданию "Подъём".

Также адвокат сообщил, что со стороны актёра на связь с семьёй Захарова выходил Сергей Гармаш. Родственники погибшего не против встречи и готовы выслушать все стороны.