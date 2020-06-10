В Норильске задержали руководство ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании трёх руководителей ТЭЦ-3, где произошёл разлив дизтоплива. Инцидент произошёл 29 мая и был признан ЧП федерального масштаба.

В результате происшествия разлилось более 20 тыс. кубометров топлива, вредные вещества попали в реку. Следствие установило, что капитальный ремонт резервуара необходимо было провести в 2018 году, но его эксплуатация продолжалась. Резервуар несколько раз проходил комиссию, которая давала разрешение на работу.

СК РФ возбудил дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия) в отношении трёх лиц: