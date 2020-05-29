Смотрительницу австралийского зоопарка растерзали львы

На женщину-смотрителя в австралийском зоопарке на южном побережье Нового Южного Уэльса напали два льва. Женщина доставлена в больницу в критическом состоянии.

Экстренные службы были вызваны в зоопарк Shoalhaven сегодня утром:

35-летняя смотрительница во время чистки вольера львов получила серьезные травмы лица и шеи в результате нападения хищников.

Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи NSW.

"Для оказания медицинской помощи женщине, находящейся в критическом состоянии, были вызваны несколько бригад скорой помощи, в том числе спасательный вертолет. Он-то и доставил ее по воздуху в больницу Святого Георгия", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, прибывший на вызов фельдшер "скорой" был вынужден войти в вольер, чтобы буквально отбить жертву у животных.

Зоопарк был закрыт с 25 марта из-за пандемии коронавируса.