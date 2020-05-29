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Источник Правда.Ру

Смотрительницу австралийского зоопарка растерзали львы

Происшествия

На женщину-смотрителя в австралийском зоопарке на южном побережье Нового Южного Уэльса напали два льва. Женщина доставлена в больницу в критическом состоянии.

Экстренные службы были вызваны в зоопарк Shoalhaven сегодня утром:

35-летняя смотрительница во время чистки вольера львов получила серьезные травмы лица и шеи в результате нападения хищников.

Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи NSW.

"Для оказания медицинской помощи женщине, находящейся в критическом состоянии, были вызваны несколько бригад скорой помощи, в том числе спасательный вертолет. Он-то и доставил ее по воздуху в больницу Святого Георгия", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, прибывший на вызов фельдшер "скорой" был вынужден войти в вольер, чтобы буквально отбить жертву у животных.

Зоопарк был закрыт с 25 марта из-за пандемии коронавируса.

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По делу о смертельном пожаре в Выборге задержан первый фигурант

Происшествия

По делу о халатности, которая привела к гибели двух и более лиц, задержана начальник отдела администрации Выборгского района Ленинградской области.

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Отца, ушедшего в поход с детьми, искала полиция по всему Приморью

Происшествия

В полицию обратилась директор школы поселка Кавалерово Приморского края с просьбой помочь разыскать троих пропавших учеников.

По ее словам, два мальчика 2004 и 2008 годов рождения, а также их девятилетняя сестра несколько дней не получали домашнее задание, не явились на итоговую аттестацию. Их отец на связь не выходит.

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Международные лицензии могут получить только 8 российских легкоатлетов

Спорт

В пул допинг-тестирования международной федерации World Athletics на третий квартал 2020 года вошли только восемь российских легкоатлетов. Они имеют право на получение нейтрального статуса.

Количество спортсменов в пуле по сравнению с первым и вторым кварталами не изменилось, сообщает ТАСС.

В международных турнирах смогут выступить:

  • Мария Ласицкене (прыжки в высоту);
  • Михаил Акименко (прыжки в высоту);
  • Илья Иванюк (прыжки в высоту);
  • Анжелика Сидорова (прыжки с шестом);
  • Тимур Моргунов (прыжки с шестом);
  • Илья Шкуренев (многоборье);
  • Сергей Шубенков (барьерист);
  • Василий Мизинов (ходьба).
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Первоиарх РПЦ навал пандемию возможностью для духовного роста

Религия

Патриарх всея Руси Кирилл считает коронавирусную пандемию удобным временем для осмысления своей жизни и духовного роста.

"Мы с вами переживаем уникальное время, когда не одному, не двоим, не десятерым, не тысяче, а всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своей жизни, о своих грехах, обратиться к Богу, принести покаяние; и неизвестно, даст ли еще Господь всем нам такую возможность", — сказал патриарх в четверг в проповеди после литургии в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

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Четыре человека погибли из-за урагана в Свердловской области

Происшествия

Четыре человека погибли в результате урагана в Екатеринбурге и окрестностях 25 мая. По всем фактам гибели граждан следственными органами СК России возбуждены уголовные дела.

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