На женщину-смотрителя в австралийском зоопарке на южном побережье Нового Южного Уэльса напали два льва. Женщина доставлена в больницу в критическом состоянии.
Экстренные службы были вызваны в зоопарк Shoalhaven сегодня утром:
35-летняя смотрительница во время чистки вольера львов получила серьезные травмы лица и шеи в результате нападения хищников.
Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи NSW.
"Для оказания медицинской помощи женщине, находящейся в критическом состоянии, были вызваны несколько бригад скорой помощи, в том числе спасательный вертолет. Он-то и доставил ее по воздуху в больницу Святого Георгия", — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, прибывший на вызов фельдшер "скорой" был вынужден войти в вольер, чтобы буквально отбить жертву у животных.
Зоопарк был закрыт с 25 марта из-за пандемии коронавируса.
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