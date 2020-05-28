В СК РФ по Центральному району города Барнаула расследуют уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство общеопасным способом.
По данным следствия, 27 мая по улице Пролетарской в Барнауле загорелось нежилое здание. В результате погиб 38-летний мужчина и 32-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
Осмотр места происшествия показал, что причиной пожара стал поджог.
"По горячим следам задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 55-летний мужчина, который в ходе допроса пояснил, что пострадавшие являются его товарищами. В здании мужчины распивали спиртное, когда между подозреваемым и потерпевшими произошел конфликт" — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
После этого злоумышленник сказал, что пошел в магазин, а сам вышел и поджег входную дверь. Мужчины не смогли выбраться из помещения, так как на окнах были решетки.
Окончания расследования задержанный будет дожидаться под стражей.
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Австралийские ученые подсчитали, что сеть 6G сможет обеспечивать скорость передачи данных до терабайта в секунду.
Что касается вопрос о том, что на фоне пандемии коронавируса люди пока с осторожностью относятся к сети 5G, Лэй Цзюнь заявил, что COVID-19 сильно ударил по всей отрасли, но Xiaomi не собирается отказываться от выпуска смартфонов с сетью 5G.
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