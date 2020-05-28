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Источник Правда.Ру

В Барнауле задержан виновник смертельного пожара

Происшествия » Человеческий фактор

В СК РФ по Центральному району города Барнаула расследуют уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство общеопасным способом.

По данным следствия, 27 мая по улице Пролетарской в Барнауле загорелось нежилое здание. В результате погиб 38-летний мужчина и 32-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Осмотр места происшествия показал, что причиной пожара стал поджог.

"По горячим следам задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 55-летний мужчина, который в ходе допроса пояснил, что пострадавшие являются его товарищами. В здании мужчины распивали спиртное, когда между подозреваемым и потерпевшими произошел конфликт" — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

После этого злоумышленник сказал, что пошел в магазин, а сам вышел и поджег входную дверь. Мужчины не смогли выбраться из помещения, так как на окнах были решетки.

Окончания расследования задержанный будет дожидаться под стражей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Якутии будут судить водителя из Нижнего Новгорода, который сжег фуру после того, как украл весь груз.

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Мастеру ЖЭУ Чукотки предъявили обвинение в гибели двух мальчиков

Происшествия » Человеческий фактор

Мастер жилищно-эксплуатационного участка пойдет под суд по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении работ, которые привели к причинению смерти по неосторожности двоих человек.

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В Китае приступили к тестированию сети 6G

Наука » Технологии » Интернет

Генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь в интервью информационному агентству "Синьхуа" заявил об интересе к стандарту связи нового поколения 6G. В связи с этим компания по производству смартфонов и бытовой техники уже начала проводить исследования. Они потребуют обустройства обширной сети спутникового интернета.

Австралийские ученые подсчитали, что сеть 6G сможет обеспечивать скорость передачи данных до терабайта в секунду.

Что касается вопрос о том, что на фоне пандемии коронавируса люди пока с осторожностью относятся к сети 5G, Лэй Цзюнь заявил, что COVID-19 сильно ударил по всей отрасли, но Xiaomi не собирается отказываться от выпуска смартфонов с сетью 5G.

Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G. Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G.

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Магнитогорская детская поликлиника получила лор-комбайн

Здоровье

В Магнитогорске в детской поликлинике №5 появился современный многофункциональный лор-комбайн. Благодаря новому оборудованию в небольшом кабинете врач-отоларинголог может провести все необходимые процедуры по диагностике.

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Женщина получила срок за убийство опекаемого ребенка

Происшествия » Человеческий фактор

Суд признал виновной 45-летнюю жительницу Свердловской области в истязаниях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть ребенка.

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Чиновника в Ростовской области будут судить за превышение полномочий

Происшествия » Человеческий фактор

По версии следствия, в 2017 году глава администрации Волгодонского района Ростовской области Сергей Бурлака заключил контракт на поставку водонапорных башен, но проблемы с водой в ряде населенных пунктов не решены до сих пор.

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Тайсон Фьюри согласился на бой с Майком Тайсоном
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