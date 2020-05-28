В Барнауле задержан виновник смертельного пожара

В СК РФ по Центральному району города Барнаула расследуют уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство общеопасным способом.

По данным следствия, 27 мая по улице Пролетарской в Барнауле загорелось нежилое здание. В результате погиб 38-летний мужчина и 32-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Осмотр места происшествия показал, что причиной пожара стал поджог.

"По горячим следам задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 55-летний мужчина, который в ходе допроса пояснил, что пострадавшие являются его товарищами. В здании мужчины распивали спиртное, когда между подозреваемым и потерпевшими произошел конфликт" — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

После этого злоумышленник сказал, что пошел в магазин, а сам вышел и поджег входную дверь. Мужчины не смогли выбраться из помещения, так как на окнах были решетки.

Окончания расследования задержанный будет дожидаться под стражей.

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