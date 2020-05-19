Мошенник и поджигатель: в Якутии осудили жителя Нижнего Новгорода

Как выяснило следствие, 34-летний мужчина занимался грузоперевозками и часто бывал на территории Якутии.

Однажды он узнал, что житель Мегино-Кангаласского района хочет купить грузовой автомобиль, и решил похитить его деньги. Убедив мужчину, что может помочь ему с покупкой автомобиля, подсудимый взял задаток в 300 тысяч рублей и скрылся.

Он же оказался причастным к поджогу большегрузной фуры на федеральной трассе "Лена". Машина принадлежала предпринимателю из Нижнего Новгорода, и на ней сам злоумышленник вез груз куриных яиц.

"Подсудимый признался, что реализовал яйца еще до въезда на территорию республики. Чтобы скрыть следы кражи перевозимого груза, 950 коробок куриных яиц, он запланировал поджог автомашины и заранее приобрел авиабилеты до Нижнего Новгорода", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Ущерб составил более 4 миллионов рублей.

Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Якутии будут судить бывшего начальника райотдела полиции за превышение полномочий.