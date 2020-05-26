В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки

В дежурную часть пензенской полиции 23 мая обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочь днем ранее ушла из дома и не вернулась.

Оперативники организовали поиски ребенка, и через три часа тело девочки было обнаружено в лесополосе в двухстах метрах от магазина по улице Тепличной областного центра.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали по подозрению в совершении преступления жителя села Засечного Пензенского района 1978 года рождения. В настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Вологодской области мужчина получил 13 лет лишения свободы за убийство полуторагодовалой дочери.