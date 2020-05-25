В Вологодской области мужчину осудили за убийство дочери

В Вологодской области 28-летнего мужчину признали виновным в убийстве полуторагодовалой дочери.

Тело маленькой девочки обнаружили в середине января 2020 года в одной из припаркованных машин возле проходной хлебозавода в Вологде.

"В автомобиле "ИЖ" в детской люльке следователи обнаружили тело 1,5-годовалой девочки с кровоподтеками и ссадинами, свидетельствующими о насильственной причине смерти. Согласно результатам судебно-медицинских исследований она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. В ходе расследования удалось установить, что умершего ребенка в Вологду привез отец из села Шуйского Междуреченского района, где проживает их семья", — сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

По подозрению в причинении смертельных травм ребенку был задержан, а затем и арестован отец погибшей девочки.

По версии следствия, 11 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на громкий плач ребенка и несколько раз ударил ее. После смерти он отвез ее тело в областной центр и бросил в машине.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как житель Вологодской области убил мужчину за царапину на машине.