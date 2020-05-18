Житель Вологодской области убил мужчину за царапину на машине

Прокуратурой Вологодской области утверждено обвинительное заключение в отношении 34-летнего местного жителя, его обвиняют в уничтожении чужого имущества и убийстве с особой жестокостью.

Как выяснило следствие, летом 2019 года на автомобильной дороге вблизи села Шестаково Кичменгско-Городецкого района между двумя мужчинами произошла ссора.

Конфликт возник из-за того, что во время буксировки автомобиля, принадлежащего обвиняемому, на нем возникли повреждения.

"Во время конфликта завязалась драка, в ходе которой 62-летнему потерпевшему были нанесены удары по голове и в область грудной клетки. После этого злоумышленник затащил пожилого мужчину в салон автомобиля, облил транспортное средство горючей жидкостью и поджег. В результате мужчина погиб на месте происшествия", — сообщили в региональной прокуратуре.

Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет направлено в Вологодский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Вологодской области задержали подозреваемых в двойном убийстве. Одного мужчину убили в драке, а другого, чтобы не оставлять свидетеля.