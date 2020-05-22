Следователи отдела МВД по Мостовскому району Кубани передали в суд дело 44-летнего местного жителя, которого обвиняют в присвоении и растрате.
По данным следствия, мужчина работал в одном из местных фермерских хозяйств, где должен был присматривать и ухаживать за коровами. Однако вместо этого он продал 11 голов крупного рогатого скота общей стоимостью порядка 600 тысяч рублей.
"Также следствием установлена причастность злоумышленника еще к нескольким фактам противоправной деятельности. Ранее, работая табунщиком на конном заводе по разведению племенных лошадей кабардинской породы, он похитил шесть жеребцов", — сообщили в региональном ГУ МВД.
Общая сумма ущерба от продажи лошадей и коров составила более 1,5 млн рублей. На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В данный момент дело передано в суд, злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
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