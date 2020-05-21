В Брянске будут судить за взятки сотрудников вуза

Бывшего директора Брянского областного казачьего института технологий и управления, а также ее заместителя, секретаря и специалиста по учебно-методической работе, будут судить за взятки в крупном размере.

"По версии следствия, бывшие директор и ее заместитель с 2015 года по 2017 год систематически как лично, так и через посредников (специалиста по учебно-методической работе и секретаря) получали взятки от студентов учебного заведения", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Деньги, как это бывает в вузах, студенты платили за сдачу зачетов и экзаменов без фактического прохождения необходимых испытаний. Также деньги брались за сдачу практики, прохождение итоговой аттестации и получение диплома о высшем образовании.

Размер взятки был различным и варьировался в пределах от 13 до 58 тысяч рублей. Общая сумма по оценкам правоохранительных органов, превысила 3 миллиона рублей.

головное дело направлено в Унечский районный суд Брянской области для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что за взятки будут судить бывших руководителей исправительной колонии в Архангельской области.