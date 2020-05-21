Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Брянске будут судить за взятки сотрудников вуза

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Бывшего директора Брянского областного казачьего института технологий и управления, а также ее заместителя, секретаря и специалиста по учебно-методической работе, будут судить за взятки в крупном размере.

"По версии следствия, бывшие директор и ее заместитель с 2015 года по 2017 год систематически как лично, так и через посредников (специалиста по учебно-методической работе и секретаря) получали взятки от студентов учебного заведения", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Деньги, как это бывает в вузах, студенты платили за сдачу зачетов и экзаменов без фактического прохождения необходимых испытаний. Также деньги брались за сдачу практики, прохождение итоговой аттестации и получение диплома о высшем образовании.

Размер взятки был различным и варьировался в пределах от 13 до 58 тысяч рублей. Общая сумма по оценкам правоохранительных органов, превысила 3 миллиона рублей.

головное дело направлено в Унечский районный суд Брянской области для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что за взятки будут судить бывших руководителей исправительной колонии в Архангельской области.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы вуз брянск взятка прокуратура
Новости Все >
Закон о пособиях на детей для безработных прошел второе чтение в ГД
Древние австралийцы сосуществовали с огромными кенгуру и ящерицами
В Брянске будут судить за взятки сотрудников вуза
На 62-м году жизни скончался олимпийский чемпион Герасимов
Путин вручил Шойгу орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Беглец из сочинского обсерватора решил стать спортивным блогером
В администрации Химок разъяснили ситуацию с футбольным клубом
В Иркутске полицейскими изъят контрафактный алкоголь на 5 млн рублей
Супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка выписалась из больницы
Врачи объяснили, зачем нужно тренировать обоняние
Последние материалы
Древние австралийцы сосуществовали с огромными кенгуру и ящерицами
В Брянске будут судить за взятки сотрудников вуза
На 62-м году жизни скончался олимпийский чемпион Герасимов
Путин вручил Шойгу орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Беглец из сочинского обсерватора решил стать спортивным блогером
В администрации Химок разъяснили ситуацию с футбольным клубом
В Иркутске полицейскими изъят контрафактный алкоголь на 5 млн рублей
Супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка выписалась из больницы
Отрицательная оптимизация хлопка: новояз чиновников и СМИ
Юрист Михаил Барщевский рассказал, законно ли введен карантин
Популярное
Российский шоу-бизнес
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа

Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.

Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Мир. Новости мира
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Общество
Россияне назвали самые унизительные профессии
Российский шоу-бизнес
Иван Жидков публично заявил, что не будет платить алименты
Любовь Степушова Болгария выступила против интеграции Украины в ЕС и НАТО Любовь Степушова Игорь Буккер Астероиды оставили шанс землянам, но ненадолго Игорь Буккер Усам Оздемиров Электронная демократия против "цифрового концлагеря" Усам Оздемиров
Комментарии
4 эффективных способа избавиться от целлюлита
Россияне назвали самые унизительные профессии
Россияне назвали самые унизительные профессии
Россияне назвали самые унизительные профессии
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Власти отправят безработных на стройки, в такси и торговлю
Луганск и Донецк готовы начать боевые действия против ВСУ
Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?
Украина в ООН требует "доступ в Крым" и освобождения толпы уголовников
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Москвичей будут штрафовать за ношение одной перчатки
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Почему Зеленский не отвечает за лаборатории США в Украине
Без сэров и пэров: Жириновский предложил упразднить Совфед
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Луганск и Донецк готовы начать боевые действия против ВСУ
Будет ли девальвация: ЦБ может включить печатный станок
Луганск и Донецк готовы начать боевые действия против ВСУ
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ