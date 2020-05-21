Начальников исправительной колонии будут судить в Архангельской области

Бывших начальника Исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области и его заместителя обвиняют в превышении полномочий и получении взятки.

По версии следствия, начальник колонии и его заместитель с 2015 по июнь 2019 года незаконно содействовали одному из осужденных, создав ему льготные условия отбывания наказания в колонии строгого режима.

"За эти незаконные действия осужденный контролировал внутренние процессы среди других содержащихся в исправительном учреждении лиц, за счет собственных денежных средств улучшил материальную базу колонии, а также в период с февраля по июнь 2019 года передал взятки в размере 51 тысячи рублей", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Еще одного осужденного подозреваемые назначили на должность заведующего клубом в колонии, а также регулярно предупреждали его о планируемых проверках, за что также получали взятки.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Коряжемский городской суд Архангельской области, добавили в ведомстве.

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