Иностранца будут судить за нападение на российского пограничника

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, которого обвиняют в нападении на сотрудника пограничной службы России.

"По версии следствия, в сентябре 2019 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в ходе патрулирования в Японском море обнаружено рыболовное судно, экипаж которого участвовал в незаконной добыче водных биоресурсов (кальмара). В связи с этим приняты меры к его задержанию, досмотру и доставлению в порт Находку", — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

После того, как российские пограничники поднялись на борт задержанного судна, 18 иностранных моряков, вооружившись подручными предметами напали на них.

Один из фигурантов несколько раз ударил палкой российского военнослужащего и причинил ему травмы средней тяжести.

Уголовное дело будет направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении остальных иностранных граждан продолжается, добавили в ведомстве.

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